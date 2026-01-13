Connectez-vous
Menace acridienne au nord : quatre jours d'évaluation pour mesurer l'impact sur les cultures

Mardi 13 Janvier 2026

Menace acridienne au nord : quatre jours d'évaluation pour mesurer l'impact sur les cultures

Le Conseil national de la sécurité alimentaire (CNSA) a annoncé le lancement d'une mission d'évaluation de quatre jours dans la partie nord du Sénégal, à partir de ce mardi, afin de mesurer l'impact de la présence de criquets signalée dans ces localités.

Cette initiative fait suite aux alertes de la Direction de la protection des végétaux (DPV) concernant le
département de Dagana.
 

« Faisant suite à la présence de criquets signalée par les services de la Direction de la protection des végétaux (DPV) dans le département de Dagana, une mission conduite par le Secrétariat technique du Conseil national de la sécurité alimentaire sera effectuée du 13 au 16 janvier dans les zones concernées (Louga, Saint-Louis, Dagana, Podor et Matam) », indique une lettre circulaire du CNSA dont une copie a été transmise à l'Agence de presse sénégalaise (APS).
 

Ces visites de terrain permettront « d'une part de faire la situation et d'autre part, d'évaluer à la fois les dégâts causés auprès des productions et l'impact des traitements effectués par les services de la DPV », précise la même source.

La mission couvrira cinq départements du nord du pays, une zone particulièrement vulnérable aux invasions acridiennes en raison de ses conditions climatiques et de son importance agricole.


La présence de criquets constitue une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire dans les zones concernées, ces insectes ravageurs étant capables de détruire rapidement les cultures et les pâturages. Les services de la DPV ont déjà entamé des opérations de traitement pour limiter la propagation des criquets et protéger les productions agricoles.
 

Cette mission d'évaluation du CNSA permettra d'établir un état des lieux précis de la situation acridienne dans le nord du Sénégal et de déterminer les mesures complémentaires à prendre pour préserver les récoltes et garantir la sécurité alimentaire des populations de ces régions.
 

MS/NDARINFO
 


