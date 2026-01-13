Menace acridienne au nord : quatre jours d'évaluation pour mesurer l'impact sur les cultures

« Faisant suite à la présence de criquets signalée par les services de la Direction de la protection des végétaux (DPV) dans le département de Dagana, une mission conduite par le Secrétariat technique du Conseil national de la sécurité alimentaire sera effectuée du 13 au 16 janvier dans les zones concernées (Louga, Saint-Louis, Dagana, Podor et Matam) », indique une lettre circulaire du CNSA dont une copie a été transmise à l'Agence de presse sénégalaise (APS).



