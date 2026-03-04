Succession ONU : Macky Sall veut « refonder le multilatéralisme »

« Je compte refonder le multilatéralisme pour un monde meilleur ». C'est par ce mot d'ordre que l'ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement lancé sa campagne pour succéder à António Guterres au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Sa candidature, officiellement déposée par le Burundi le 2 mars 2026, marque une étape stratégique majeure pour la diplomatie africaine.





Macky Sall s'appuie sur une expérience de médiation internationale éprouvée, notamment son action auprès de Vladimir Poutine et des autorités ukrainiennes en 2022. Dans un contexte de crises profondes et de défis liés à la dette des pays en développement, il propose un « réalisme efficace » pour réformer une organisation jugée parfois paralysée. Selon des sources diplomatiques, il bénéficierait déjà de garanties cruciales auprès de trois membres permanents du Conseil de sécurité.





Face à lui, la Chilienne Michelle Bachelet incarne l'ambition d'une première direction féminine pour l'ONU. Toutefois, Macky Sall dispose du soutien potentiel massif du bloc africain, qui représente 54 États membres à l'Assemblée générale.



MS/ NDARINFO





