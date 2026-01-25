Mercato : Chelsea s'intéresse au Sénégalais Ibrahim Mbaye du PSG

Le jeune attaquant sénégalais du Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye suscite l'intérêt de plusieurs clubs anglais, dont Chelsea qui souhaiterait le recruter avant la clôture du mercato hivernal le 31 janvier prochain, rapportent des médias européens. Le champion d'Afrique de dix-huit ans reste toutefois un élément central du projet parisien.
Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg et la chaîne Sky Deutschland, les Blues de Chelsea manifestent un grand intérêt pour l'ailier sénégalais qui vient de réaliser une belle campagne lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025 remportée par le Sénégal. Cette performance continentale a confirmé le potentiel de celui qui s'impose progressivement comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football français.
Ibrahim Mbaye a disputé quinze matchs de Ligue 1 cette saison, délivrant deux passes décisives et inscrivant un but. Ces statistiques, bien que modestes, témoignent de l'intégration progressive du titi parisien dans l'effectif professionnel d'un club où la concurrence demeure féroce à tous les postes offensifs.
Le recrutement de l'international sénégalais s'annonce toutefois complexe pour Chelsea. L'ailier de dix-huit ans constitue un élément important du projet sportif de l'entraîneur Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Champion d'Europe, champion de France et champion du monde des clubs avec la formation parisienne, le jeune joueur serait même sur le point de prolonger son contrat avec son club formateur, selon les mêmes sources.
Chelsea n'est pas seul sur ce dossier. Aston Villa surveille également de près l'évolution de la situation du joueur sénégalais, dans le cadre d'un mercato hivernal où les clubs anglais cherchent à renforcer leurs effectifs pour aborder au mieux la fin de saison en championnat et dans les compétitions européennes.
La valeur marchande d'Ibrahim Mbaye est actuellement estimée à vingt-cinq millions d'euros, un montant qui reflète son potentiel et sa marge de progression. Son contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu'en 2028, ce qui place le club de la capitale en position de force dans d'éventuelles négociations.
MS/NDARINFO