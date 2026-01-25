Mercato : Chelsea s'intéresse au Sénégalais Ibrahim Mbaye du PSG

Le recrutement de l'international sénégalais s'annonce toutefois complexe pour Chelsea. L'ailier de dix-huit ans constitue un élément important du projet sportif de l'entraîneur Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Champion d'Europe, champion de France et champion du monde des clubs avec la formation parisienne, le jeune joueur serait même sur le point de prolonger son contrat avec son club formateur, selon les mêmes sources.



