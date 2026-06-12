Mission du FMI à Dakar : Le Frapp demande à l'État de refuser tout accord

Cette initiative intervient alors qu’une mission du Fonds monétaire international (FMI) est attendue à Dakar dans les prochains jours, au moment où la nécessité d'une restructuration s’impose de plus en plus dans les débats politiques pour faire face aux tensions financières qui secouent le pays.





Dans son communiqué, le mouvement social exhorte les nouvelles autorités à ne pas céder aux pressions exercées par les institutions financières internationales et les créanciers. Selon l’organisation, ces acteurs extérieurs ne sont nullement préoccupés par le bien-être de la population sénégalaise, mais s'activent exclusivement pour préserver leurs propres intérêts financiers, martelant que l'heure n'est pas à la soumission.









Pour le secrétariat du mouvement, cette situation de crise financière doit plutôt être transformée en une opportunité historique de rupture avec les recettes néolibérales qui ont conduit le Sénégal dans cette impasse économique.







À cet effet, le Frapp propose à Ousmane Sonko, dont le parti Pastef détient la majorité parlementaire et s’oppose à la restructuration, la mise en place immédiate d'une Commission d’enquête parlementaire. Cette structure aura pour mission de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles la dette publique nationale a été contractée, gérée et utilisée au cours des dernières années.





En parallèle, l'organisation interpelle le Premier ministre Al Aminou Lô afin d'obtenir des clarifications précises sur la nouvelle doctrine de l’État en matière d’endettement public, ainsi que sur l’attitude globale que le gouvernement compte adopter face aux exigences des différents créanciers.





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