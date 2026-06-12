Saint-Louis : L'ANAQ-Sup lance sa tournée 2026 sur l'assurance qualité de l'enseignement supérieur

« Cette première étape a voulu qu'on soit à Saint-Louis pour justement partager, rapprocher le dispositif national d'assurance qualité aux différents acteurs de l'enseignement supérieur, aux différents acteurs de la recherche, aux différents acteurs de l'éducation nationale, mais également ceux-là qui sont au niveau du secteur de la formation technique et professionnelle », a indiqué le professeur Mas Samba Diouf, Secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup.





Il a précisé que cette initiative s'inscrit dans la volonté de « décloisonner ces procédures » à travers une démarche d'« assurance qualité hors les murs », déployée par pôles territoriaux.



