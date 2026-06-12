« Résultats très encourageants » : à Saint-Louis, la Banque mondiale salue les avancées du SERRP

La rencontre, organisée par l'Agence de Développement Municipal (ADM), a réuni autour des partenaires internationaux le gouverneur Al Hassan Sall et le maire Mansour Faye.





« L'érosion côtière, les submersions marines et les inondations menacent les populations et les infrastructures. Face à cette situation, il fallait agir avec responsabilité et anticipation », a rappelé le directeur général de l'ADM, Dr Mahmouth Diop, dressant le bilan d'un projet ayant permis la construction de logements pour les populations affectées, la réalisation d'infrastructures socio-économiques et le renforcement de la résilience des communautés.





