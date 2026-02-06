Mobilisation de ressources : la Banque mondiale et le Sénégal optimisent leur portefeuille de projets

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu ce vendredi une délégation de haut niveau du Groupe de la Banque mondiale en visite officielle au Sénégal. Selon une note de la Primature, cette rencontre stratégique visait à renforcer le partenariat entre les deux entités, avec une priorité accordée à l’alignement des interventions de l’institution financière sur les nouvelles orientations nationales.





Les discussions ont principalement porté sur la mobilisation de ressources additionnelles et l’optimisation du portefeuille actuel de la Banque mondiale au Sénégal. Cette délégation de haut rang était conduite par Ousmane Diagana, Vice-Président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, accompagné d'Ed Mountfield, Vice-Président et Directeur Financier de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).





Cet échange marque une étape clé dans la définition des priorités de financement pour les projets de développement du pays. Le gouvernement sénégalais et la Banque mondiale entendent ainsi coordonner plus efficacement leurs efforts pour garantir un impact direct sur les secteurs prioritaires identifiés par les autorités nationales.





MS/NDARINFO



