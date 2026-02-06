Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Mobilisation de ressources : la Banque mondiale et le Sénégal optimisent leur portefeuille de projets

Vendredi 6 Février 2026

Mobilisation de ressources : la Banque mondiale et le Sénégal optimisent leur portefeuille de projets

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu ce vendredi une délégation de haut niveau du Groupe de la Banque mondiale en visite officielle au Sénégal. Selon une note de la Primature, cette rencontre stratégique visait à renforcer le partenariat entre les deux entités, avec une priorité accordée à l’alignement des interventions de l’institution financière sur les nouvelles orientations nationales.
 

Les discussions ont principalement porté sur la mobilisation de ressources additionnelles et l’optimisation du portefeuille actuel de la Banque mondiale au Sénégal. Cette délégation de haut rang était conduite par Ousmane Diagana, Vice-Président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, accompagné d'Ed Mountfield, Vice-Président et Directeur Financier de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).
 

Cet échange marque une étape clé dans la définition des priorités de financement pour les projets de développement du pays. Le gouvernement sénégalais et la Banque mondiale entendent ainsi coordonner plus efficacement leurs efforts pour garantir un impact direct sur les secteurs prioritaires identifiés par les autorités nationales.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Mamoudou Élimane Kane transforme traumatisme Tabaski en innovation contre vol de bétail

03/02/2026

Saint-Louis : 797 touristes du rallye Budapest-Bamako accueillis à Diama

04/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Mobilisation de ressources : la Banque mondiale et le Sénégal optimisent leur portefeuille de projets

06/02/2026

Les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc entament une grève de la faim

06/02/2026

Saint-Louis : Affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à l'UGB

06/02/2026

UGB : Fermeture temporaire des restaurants après le mouvement « sans ticket »

06/02/2026

30 ans de combat et une loi votée : à Saint-Louis, le cri de détresse des pères de famille de la SIAS

06/02/2026

Alerte au lait infantile : pourquoi Danone retire massivement des lots de marque Aptamil

06/02/2026