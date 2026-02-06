Saint-Louis : Affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à l'UGB

De affrontements ont éclaté ce vendredi après-midi à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis entre les étudiants et les forces de l’ordre. La situation a dégénéré suite à une assemblée générale tenue vers 16 heures, au cours de laquelle la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a décidé de durcir le ton.



Cette escalade intervient après l'annonce de la fermeture temporaire des restaurants universitaires par la direction du CROUS, une mesure de rétorsion face aux journées « sans ticket » instaurées par les étudiants pour réclamer leurs bourses.





Le campus de Sanar s'est transformé en un véritable théâtre de confrontations, marquées par des échanges nourris de jets de pierres et de gaz lacrymogènes.



Les étudiants, qui exigeaient initialement le paiement intégral de leurs rappels de bourses, ont vu leur colère décuplée par la suspension du service de restauration, perçue comme une provocation.





Ce climat d'instabilité à Saint-Louis n'est pas isolé. Au même moment, des scènes de tensions similaires sont signalées à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Cette synchronisation des mouvements de contestation dans les deux plus grandes universités du Sénégal fait craindre une crise généralisée du système de l'enseignement supérieur.





MS/NDARINFO



