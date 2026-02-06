30 ans de combat et une loi votée : à Saint-Louis, le cri de détresse des pères de famille de la SIAS

Les ex-travailleurs de la Société Industrielle d'Aménagement Urbain du Sénégal (SIAS) à Saint-Louis dénoncent le blocage persistant du paiement de leurs indemnités de licenciement et rappels de salaire, un combat qui dure depuis plus de trente ans. Malgré le vote d'une loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale autorisant le règlement de ce passif social, les anciens agents s'indignent du silence des autorités et de la non-exécution des engagements de l'État.





Leur porte-parole, Bilal Sall, a fustigé une situation d'injustice flagrante, rappelant que l'espoir né du vote législatif s'est mué en une attente insupportable. Interpellant directement le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, il a souligné que « l’État est une continuité » et qu'il est temps de mettre fin à cette « sourde oreille » institutionnelle. Les ex-agents en appellent désormais aux forces vives de la nation pour que triomphe leur cause.





Sur le terrain, la détresse sociale est palpable. M. Sène, l'un des anciens employés, a témoigné de la précarité extrême dans laquelle sont plongées ces familles : des pères de famille épuisés, dont certains sont aujourd'hui paralysés par la maladie et le dénuement. Ce front social, qui réunit également les ex-travailleurs de la SOTRAC et de l'AMAS, exige une intervention immédiate pour réparer un préjudice qui traverse les décennies.





MS/NDARINFO



