Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Offense au Chef de l'État : Sidikh Traoré (Allô Sénégal) jugé en flagrant délit à Thiès

Lundi 23 Mars 2026 - 10:17

Offense au Chef de l'État : Sidikh Traoré (Allô Sénégal) jugé en flagrant délit à Thiès

Le chroniqueur de la chaîne « Allô Sénégal » et militant du parti Pastef, Sidikh Traoré, a été interpellé par la Section de recherches (SR) de Thiès le 18 mars 2026. Placé sous mandat de dépôt pour offense au Chef de l'État, l'homme de 39 ans sera jugé en flagrant délit ce mardi 24 mars 2026.
 

Pour rappel, le chroniqueur avait publiquement traité le Président Bassirou Diomaye Faye de « traître » de la Nation, ajoutant qu'« un traître restera un traître ». Selon les informations du quotidien Libération, lors de son audition, le mis en cause a tenté de requalifier la portée de sa déclaration devant les gendarmes enquêteurs.

Il a affirmé qu’il s’adressait en réalité à « un frère de parti » et que sa sortie constituait une « réponse politique » adressée aux états-majors de la « Coalition Diomaye Président ». Sidikh Traoré a cependant tenu à retirer formellement ses propos polémiques et a présenté ses excuses publiques au chef de l'État sénégalais.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

18/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

Aïd Al-Fitr 2026 : L'Arabie Saoudite fixe la date au vendredi 20 mars

18/03/2026

Loi contre l'homosexualité : Sonko répond aux menaces de Cécile Neven

21/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Mort de Lionel Jospin : La gauche française perd l'un de ses géants

23/03/2026

Offense au Chef de l'État : Sidikh Traoré (Allô Sénégal) jugé en flagrant délit à Thiès

23/03/2026

Kaolack : La Brigade des stupéfiants saisit 2 kg de chanvre indien à la frontière

23/03/2026

"Des propos maladroits" : Aly Ngouille Ndiaye répond sèchement à Mabouba Diagne

23/03/2026

Santé publique à Dakar : La police de Zac Mbao saisit des stocks de glaces impropres

23/03/2026

Alerte de l'AIE : L'économie mondiale face au spectre d'un choc pétrolier historique

23/03/2026