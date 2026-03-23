Offense au Chef de l'État : Sidikh Traoré (Allô Sénégal) jugé en flagrant délit à Thiès

Le chroniqueur de la chaîne « Allô Sénégal » et militant du parti Pastef, Sidikh Traoré, a été interpellé par la Section de recherches (SR) de Thiès le 18 mars 2026. Placé sous mandat de dépôt pour offense au Chef de l'État, l'homme de 39 ans sera jugé en flagrant délit ce mardi 24 mars 2026.





Pour rappel, le chroniqueur avait publiquement traité le Président Bassirou Diomaye Faye de « traître » de la Nation, ajoutant qu'« un traître restera un traître ». Selon les informations du quotidien Libération, lors de son audition, le mis en cause a tenté de requalifier la portée de sa déclaration devant les gendarmes enquêteurs.



Il a affirmé qu’il s’adressait en réalité à « un frère de parti » et que sa sortie constituait une « réponse politique » adressée aux états-majors de la « Coalition Diomaye Président ». Sidikh Traoré a cependant tenu à retirer formellement ses propos polémiques et a présenté ses excuses publiques au chef de l'État sénégalais.





MS/NDARINFO



