Kaolack : La Brigade des stupéfiants saisit 2 kg de chanvre indien à la frontière

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack a procédé à l'interpellation d'un individu en possession de drogue lors d'une mission de reconnaissance à la frontière sénégalo-gambienne. Selon les informations du quotidien Libération, les agents ont saisi quatre blocs de chanvre indien, pour un poids total estimé à deux kilogrammes.



La marchandise était soigneusement dissimulée sur le corps du suspect pour tenter d'échapper à la vigilance des forces de l'ordre.





L'individu arrêté a été identifié comme étant Momath G., âgé de 32 ans. Se présentant comme conducteur de moto-taxi « Jakarta », il serait domicilié à Kahone, dans la région de Kaolack. Après les constatations d'usage, le suspect ainsi que la drogue saisie ont été mis à la disposition de la Brigade régionale des stupéfiants de Fatick pour la suite de la procédure judiciaire.





MS/NDARINFO



