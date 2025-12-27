Nécrologie : Décès d'Adja Khar Mbaye, figure emblématique de la culture sénégalaise

Le monde de la culture sénégalaise est en deuil. Adja Khar Mbaye s'est éteinte ce samedi à l'âge de 93 ans, laissant derrière elle un héritage culturel inestimable.





Née en 1932, cette figure respectée et profondément engagée a marqué le paysage culturel national par son apport exceptionnel, son dévouement exemplaire et les valeurs de dignité qu'elle incarnait avec ferveur.





Sa disparition laisse un vide immense non seulement au sein de la communauté artistique, mais aussi dans le cœur de ses proches et de tous ceux qui ont eu le privilège de collaborer avec elle. Femme de convictions, Adja Khar Mbaye restera dans les mémoires comme une gardienne des traditions et une source d'inspiration intarissable pour les générations actuelles et futures.





En ces moments de profonde douleur, Ndarinfo adresse ses sincères condoléances à sa famille éplorée, à ses amis ainsi qu'à l'ensemble des acteurs culturels du Sénégal.









