Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Nécrologie : Décès d'Adja Khar Mbaye, figure emblématique de la culture sénégalaise

Samedi 27 Décembre 2025

Nécrologie : Décès d'Adja Khar Mbaye, figure emblématique de la culture sénégalaise

Le monde de la culture sénégalaise est en deuil. Adja Khar Mbaye s'est éteinte ce samedi à l'âge de 93 ans, laissant derrière elle un héritage culturel inestimable.
 

Née en 1932, cette figure respectée et profondément engagée a marqué le paysage culturel national par son apport exceptionnel, son dévouement exemplaire et les valeurs de dignité qu'elle incarnait avec ferveur.
 

Sa disparition laisse un vide immense non seulement au sein de la communauté artistique, mais aussi dans le cœur de ses proches et de tous ceux qui ont eu le privilège de collaborer avec elle. Femme de convictions, Adja Khar Mbaye restera dans les mémoires comme une gardienne des traditions et une source d'inspiration intarissable pour les générations actuelles et futures.
 

En ces moments de profonde douleur, Ndarinfo adresse ses sincères condoléances à sa famille éplorée, à ses amis ainsi qu'à l'ensemble des acteurs culturels du Sénégal.
 


 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens

Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens
Sérénité et humilité". C'est le double message adressé aux Lions de la Teranga par deux anciens...

CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger

CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger
La Confédération Africaine de Football a désigné un corps arbitral algérien pour la direction du...

CAN 2025 : Sébastien Desabre prévient, "nous allons regarder le Sénégal droit dans les yeux"

CAN 2025 : Sébastien Desabre prévient, "nous allons regarder le Sénégal droit dans les yeux"
À la veille du match de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal,...

Gueye : "Nous apportons expérience et sérénité aux jeunes"

Gueye : "Nous apportons expérience et sérénité aux jeunes"
La perspective de défendre les couleurs nationales est "une fierté et une responsabilité" qui...

"La clé sera la patience" : Pape Thiaw dévoile sa stratégie contre la RDC

"La clé sera la patience" : Pape Thiaw dévoile sa stratégie contre la RDC
À la veille d'une confrontation capitale pour la qualification en huitièmes de finale de la CAN...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

25/12/2025

Tragédie à Joal : 12 morts dans une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'émigration

24/12/2025

Secteur extractif : Les recettes bondissent à 455,99 milliards FCFA en 2024

23/12/2025

Gov'athon 2025 : Sonko veut 1000 PDG plutôt qu'un million de politiciens

23/12/2025

Scandale Softcare : Le directeur de l'Inspection pharmaceutique dénonce des tentatives de corruption à l'ARP

22/12/2025

Santé : L'ARP inaugure son antenne du pôle Nord à Saint-Louis pour réguler le marché pharmaceutique

22/12/2025
SERVICES