Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Meurtre d'un ouvrier guinéen : Le suspect interpellé à Saint-Louis après une traque

Samedi 27 Décembre 2025

Meurtre d'un ouvrier guinéen : Le suspect interpellé à Saint-Louis après une traque

Les forces de l'ordre de Saint-Louis ont interpellé vendredi le principal suspect dans l'affaire du meurtre d'un ouvrier guinéen, Yaya Faty, retrouvé mort sur un chantier.


Le corps de la victime avait été retrouvé dans des conditions inquiétantes. Sur le chantier, les enquêteurs ont mis la main sur un coupe-coupe, des traces de sang, un bracelet et des vêtements appartenant à la victime, éléments qui ont permis d'étayer les premières investigations.


Les premières constatations ont indiqué que Yaya Faty partageait le chantier avec un autre ouvrier, le Bissau-Guinéen Lassana Camara, âgé de 28 ans. Après le meurtre, ce dernier avait quitté les lieux sans donner de nouvelles, déclenchant une recherche active.
 

Après plusieurs jours de traque, Lassana Camara a été localisé à Saint-Louis, dans une maison où il se trouvait en compagnie d'un compatriote, M. Mandjan, coiffeur domicilié à Rao.
 

Le suspect est considéré comme le principal impliqué dans cette affaire. Les autorités poursuivent leur enquête afin de déterminer les circonstances exactes du meurtre et d'établir les responsabilités.
 

Ndarinfo/MS

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens

Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens
Sérénité et humilité". C'est le double message adressé aux Lions de la Teranga par deux anciens...

CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger

CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger
La Confédération Africaine de Football a désigné un corps arbitral algérien pour la direction du...

CAN 2025 : Sébastien Desabre prévient, "nous allons regarder le Sénégal droit dans les yeux"

CAN 2025 : Sébastien Desabre prévient, "nous allons regarder le Sénégal droit dans les yeux"
À la veille du match de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal,...

Gueye : "Nous apportons expérience et sérénité aux jeunes"

Gueye : "Nous apportons expérience et sérénité aux jeunes"
La perspective de défendre les couleurs nationales est "une fierté et une responsabilité" qui...

"La clé sera la patience" : Pape Thiaw dévoile sa stratégie contre la RDC

"La clé sera la patience" : Pape Thiaw dévoile sa stratégie contre la RDC
À la veille d'une confrontation capitale pour la qualification en huitièmes de finale de la CAN...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

25/12/2025

Tragédie à Joal : 12 morts dans une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'émigration

24/12/2025

Secteur extractif : Les recettes bondissent à 455,99 milliards FCFA en 2024

23/12/2025

Gov'athon 2025 : Sonko veut 1000 PDG plutôt qu'un million de politiciens

23/12/2025

Scandale Softcare : Le directeur de l'Inspection pharmaceutique dénonce des tentatives de corruption à l'ARP

22/12/2025

Santé : L'ARP inaugure son antenne du pôle Nord à Saint-Louis pour réguler le marché pharmaceutique

22/12/2025
SERVICES