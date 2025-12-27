Meurtre d'un ouvrier guinéen : Le suspect interpellé à Saint-Louis après une traque

Les forces de l'ordre de Saint-Louis ont interpellé vendredi le principal suspect dans l'affaire du meurtre d'un ouvrier guinéen, Yaya Faty, retrouvé mort sur un chantier.
Le corps de la victime avait été retrouvé dans des conditions inquiétantes. Sur le chantier, les enquêteurs ont mis la main sur un coupe-coupe, des traces de sang, un bracelet et des vêtements appartenant à la victime, éléments qui ont permis d'étayer les premières investigations.
Les premières constatations ont indiqué que Yaya Faty partageait le chantier avec un autre ouvrier, le Bissau-Guinéen Lassana Camara, âgé de 28 ans. Après le meurtre, ce dernier avait quitté les lieux sans donner de nouvelles, déclenchant une recherche active.
Après plusieurs jours de traque, Lassana Camara a été localisé à Saint-Louis, dans une maison où il se trouvait en compagnie d'un compatriote, M. Mandjan, coiffeur domicilié à Rao.
Le suspect est considéré comme le principal impliqué dans cette affaire. Les autorités poursuivent leur enquête afin de déterminer les circonstances exactes du meurtre et d'établir les responsabilités.
Ndarinfo/MS