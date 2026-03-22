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"On gagne sur le terrain" : Le coup de gueule de Gana Gueye depuis l'Angleterre

Dimanche 22 Mars 2026 - 06:46

"On gagne sur le terrain" : Le coup de gueule de Gana Gueye depuis l'Angleterre

Idrissa Gana Gueye, milieu de terrain des Lions de la Teranga, a fermement défendu la légitimité du titre de champion d'Afrique remporté par le Sénégal, affirmant qu'un match « se gagne sur le terrain et non dans les bureaux ». Cette déclaration intervient après la décision controversée du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer le sacre de la CAN-2025 au Sénégal pour l'attribuer au Maroc sur tapis vert (forfait 3-0).

Le jury s'est fondé sur les articles 82 et 84 du règlement à la suite de l'interruption temporaire de la finale du 18 janvier dernier à Rabat, provoquée par la contestation d'un penalty par les joueurs sénégalais. Les Lions étaient finalement revenus sur la pelouse, arrêtant le penalty avant de s'imposer 1-0 en prolongation grâce à Pape Guèye.
 

S'exprimant au micro de Canal+ à l'issue de la victoire d'Everton FC contre Chelsea FC (3-0) en Premier League, Gana Gueye a qualifié la décision de la CAF de « ridicule ». Pour marquer leur désaccord, lui et son coéquipier Iliman Ndiaye (buteur lors de ce match) ont célébré en mimant deux doigts en l'air, symbolisant les deux titres de champions d'Afrique du Sénégal.

Alors que le gouvernement  réclame une enquête internationale indépendante pour des soupçons de corruption au sein de la CAF, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a officiellement mandaté ses avocats pour saisir en urgence le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne afin de faire annuler cette sanction.
 

MS/NDARINFO
 


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