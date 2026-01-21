Connectez-vous
Ousmane Sonko et Aziz Akhannouch conviennent de "consolider les liens séculaires" Sénégal-Maroc

Mercredi 21 Janvier 2026

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé mercredi avoir eu un long entretien avec son homologue marocain Aziz Akhannouch pour apaiser les tensions nées de la finale de la CAN 2025. Les deux chefs de gouvernement ont convenu de préserver les relations séculaires entre le Sénégal et le Maroc.
 

« Nous avons convenu, ensemble, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, de continuer à œuvrer, dans un esprit d'apaisement, de sérénité et de détente, à la consolidation des liens séculaires et très profonds qui unissent nos deux pays », indique le communiqué du Premier ministre.
 

Le gouvernement assure suivre attentivement, avec les autorités consulaires et diplomatiques ainsi que les autorités marocaines, la situation des supporters interpellés à Rabat et celle des compatriotes vivant au Maroc.
 

Ousmane Sonko met en garde contre la désinformation. « Le Gouvernement appelle à la prudence face aux flux de communications, singulièrement dans les réseaux sociaux et certains médias, qui relèvent, pour la plupart, de la désinformation », précise le communiqué.
 

Le Premier ministre appelle à dépasser cet épisode sportif. « Nous appelons nos compatriotes respectifs et tous les amis à dépassionner cet épisode qui, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif. Nos défis communs sont autrement plus importants », affirme-t-il.
 

Les deux Premiers ministres se sont réjouis de la tenue prochaine de la 15ᵉ session de la Grande Commission mixte entre les deux États, programmée du 26 au 28 janvier à Rabat. Ce rendez-vous bilatéral ne s'était plus tenu depuis 2013 à Dakar. La date avait été fixée d'un commun accord fin décembre 2025.
 

« Le Sénégal tient à réaffirmer son attachement historique et son action inlassable pour l'amitié et les relations de paix et de respect entre les États, les peuples et les nations », conclut Ousmane Sonko dans son communiqué.
 

MS/NDARINFO

 

