Ousmane Sonko et Aziz Akhannouch conviennent de "consolider les liens séculaires" Sénégal-Maroc

« Nous avons convenu, ensemble, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, de continuer à œuvrer, dans un esprit d'apaisement, de sérénité et de détente, à la consolidation des liens séculaires et très profonds qui unissent nos deux pays », indique le communiqué du Premier ministre.



