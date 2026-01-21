"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à Sadio Mané lors de la cérémonie officielle au Palais de la République. Le chef de l'État a consacré une partie substantielle de son discours au capitaine des Lions de la Téranga.
« Permettez-moi d'avoir un mot particulier pour un homme. Un joueur dont le parcours, l'attitude et le leadership forcent le respect. Un joueur qui, par son talent, mais surtout par son sens des responsabilités, a marqué cette finale et cette compétition », a déclaré le président Faye.
Le chef de l'État a élevé Sadio Mané au rang de légende du football mondial. « Sadio Mané est aujourd'hui bien plus qu'un grand joueur. Il est entré, par son œuvre, sa constance et son exemplarité, dans le cercle fermé des légendes du football mondial », a-t-il affirmé.
S'adressant directement au capitaine des Lions, Bassirou Diomaye Faye a salué son leadership lors de la finale controversée face au Maroc. « Dans cette finale, vous avez montré ce que signifie être un leader : voir juste, décider au bon moment, entraîner les autres, rester lucide quand la pression est maximale », a déclaré le président.
Le chef de l'État a conclu son hommage en étendant sa reconnaissance à l'ensemble de l'équipe. « Au nom de la Nation sénégalaise, je vous rends un hommage appuyé et à travers vous, aux autres cadres de l'équipe, et l'ensemble de la tanière », a-t-il déclaré.
MS/NDARINFO