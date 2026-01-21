États-Unis suspendent les visas d'immigration pour 75 pays : le Sénégal sur la liste

Contrairement aux visas touristiques qui ne sont pas affectés, cette mesure concerne spécifiquement les visas dits "longs", qui permettent notamment le regroupement familial ou l'accès à l'emploi sur le territoire américain.



Selon l'administration américaine, cette suspension vise à donner aux autorités le temps de revoir en profondeur l'ensemble du processus d'attribution de ces titres de séjour.



