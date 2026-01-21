États-Unis suspendent les visas d'immigration pour 75 pays : le Sénégal sur la liste

Les États-Unis ont suspendu depuis mardi le traitement des visas d'immigration permanente pour 75 pays à travers le monde, dont 26 États africains. Le Sénégal figure parmi les pays concernés par cette mesure qui marque un durcissement significatif de la politique migratoire américaine.
Cette décision, entrée en vigueur le 21 janvier, vise les visas permettant de s'installer durablement sur le sol américain, notamment dans le cadre du regroupement familial ou de projets de vie à long terme. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, l'Éthiopie et la Tunisie figurent également sur cette liste restrictive.
Contrairement aux visas touristiques qui ne sont pas affectés, cette mesure concerne spécifiquement les visas dits "longs", qui permettent notamment le regroupement familial ou l'accès à l'emploi sur le territoire américain.
Selon l'administration américaine, cette suspension vise à donner aux autorités le temps de revoir en profondeur l'ensemble du processus d'attribution de ces titres de séjour.
Dans un communiqué daté du 7 janvier, le Département d'État des États-Unis justifie cette décision en affirmant que les ressortissants des pays concernés, déjà installés aux États-Unis, perçoivent des aides sociales à des "niveaux inacceptables".
Pour le président Donald Trump, les immigrants doivent désormais être "financièrement autonomes" et ne pas "constituer une charge pour les Américains". L'administration a lancé une révision complète de l'Immigration and Nationality Act, le texte qui encadre les règles d'obtention des visas d'immigration.
Cette mesure intervient dans un contexte de durcissement généralisé de la politique migratoire américaine sous la nouvelle administration Trump. Les implications pour les familles sénégalaises séparées ou les candidats à l'immigration légale vers les États-Unis pourraient être importantes.
Aucune indication n'a été donnée sur la durée de cette suspension ni sur les critères précis qui seront appliqués lors de la révision du processus d'attribution des visas d'immigration.
MS/NDARINFO