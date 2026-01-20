Ismaïla Sarr sur le mental des champions : "Une fois le match démarré, tout oublié pour le défi"

Sur la fatigue liée au parcours intense de la compétition, Ismaïla Sarr balaie toute interrogation. « Ce n'est que du plaisir d'avoir accompli cette mission. Pour nous, nous ne ressentons pas de fatigue », a-t-il affirmé, avant de renverser la perspective. « C'est le peuple qui a enduré la pression pour nous et nous le remercions. Nous remercions vivement notre famille ».



