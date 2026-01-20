Connectez-vous
Ismaïla Sarr sur le mental des champions : "Une fois le match démarré, tout oublié pour le défi"

Mardi 20 Janvier 2026

Ismaïla Sarr sur le mental des champions : "Une fois le match démarré, tout oublié pour le défi"

Ismaïla Sarr a livré un témoignage empreint d'émotion lors de la parade des champions d'Afrique ce mardi. L'attaquant sénégalais a rendu hommage au peuple qui a soutenu les Lions tout au long de la compétition.
 

« Le Sénégal mérite tous les sacrifices », a déclaré le joueur de Crystal Palace devant les milliers de supporters massés le long du parcours. L'international sénégalais s'est dit fier d'avoir remporté la CAN et ravi de l'accueil exceptionnel réservé aux champions par les populations.
 

Sur la fatigue liée au parcours intense de la compétition, Ismaïla Sarr balaie toute interrogation. « Ce n'est que du plaisir d'avoir accompli cette mission. Pour nous, nous ne ressentons pas de fatigue », a-t-il affirmé, avant de renverser la perspective. « C'est le peuple qui a enduré la pression pour nous et nous le remercions. Nous remercions vivement notre famille ».
 

L'attaquant saint-louisien est également revenu sur l'épisode difficile vécu avant la finale, lorsque plusieurs coéquipiers sont tombés malades à quelques heures du match. « L'absence de certains coéquipiers malades à quelques heures du match a été difficile », a-t-il reconnu.
 

Mais une fois sur le terrain, le mental des champions a pris le dessus. « Lorsque le match a été démarré, nous avons tout oublié pour le challenge et le défi à relever », a expliqué le fils d'Abdoulaye Sarr "Naar gadd". L'objectif était clair pour les Lions de la Téranga.
 

« Nous avons eu à l'esprit de mouiller le maillot, de gagner et de fêter après avec eux la victoire », a-t-il poursuivi, évoquant la volonté de célébrer le titre avec les coéquipiers absents de la finale.
 

Ces déclarations témoignent de l'esprit collectif qui a permis au Sénégal de décrocher ce deuxième sacre continental malgré les difficultés rencontrées avant la finale face au Maroc.
 

MS/NDARINFO

 

CAN 2025

SERVICES