Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc

Mercredi 21 Janvier 2026

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc

La CAF a dévoilé mercredi le onze type de la CAN 2025, avec quatre joueurs sénégalais figurant dans cette équipe des stars. Le Sénégal et le Maroc dominent cette sélection avec quatre représentants chacun, suivis du Nigeria avec trois joueurs.
 

Sadio Mané, sacré meilleur joueur de la compétition, figure logiquement dans ce onze d'or aux côtés de ses compatriotes Pape Gueye, Idrissa Gueye et Moussa Niakhaté. Les quatre champions d'Afrique ont été récompensés pour leurs performances remarquables tout au long du tournoi.
 

Le Nigeria, demi-finaliste de la compétition, place trois joueurs dans ce onze type : Victor Osimhen en attaque, Ademola Lookman au milieu de terrain et Calvin Bassey en défense. Le Super Eagle Osimhen a terminé meilleur buteur de la CAN avec six réalisations.
 

Le Maroc, pays organisateur et finaliste malheureux, compte également quatre représentants. Yassine Bounou dans les buts, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui en défense, ainsi que Brahim Díaz en attaque composent le contingent marocain de ce onze prestigieux.
 

Cette composition en 4-3-3 reflète la domination collective du Sénégal et du Nigeria lors de la phase finale, ainsi que les performances individuelles exceptionnelles de plusieurs joueurs marocains malgré la défaite en finale.
 

La présence de quatre Sénégalais dans ce onze type confirme la qualité du collectif mis en place par le sélectionneur Pape Thiaw. Le champion d'Afrique a su combiner expérience, avec Sadio Mané et Idrissa Gueye, et jeunesse prometteuse incarnée par Pape Gueye.


Cette équipe type, sponsorisée par Midea, a été dévoilée sous le hashtag #TotalEnergiesAFCON2025, illustrant le rayonnement continental de cette 35ᵉ édition de la Coupe d'Afrique des Nations.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc
La CAF a dévoilé mercredi le onze type de la CAN 2025, avec quatre joueurs sénégalais figurant dans...

Ismaïla Sarr sur le mental des champions : "Une fois le match démarré, tout oublié pour le défi"

Ismaïla Sarr sur le mental des champions : "Une fois le match démarré, tout oublié pour le défi"
Ismaïla Sarr a livré un témoignage empreint d'émotion lors de la parade des champions d'Afrique ce...

Ibrahim Mbaye : "Je ne vais jamais regretter le choix de rejoindre le Sénégal"

Ibrahim Mbaye : "Je ne vais jamais regretter le choix de rejoindre le Sénégal"
Ibrahim Mbaye a exprimé sa fierté d'avoir représenté le Sénégal lors de la parade des champions...

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République
L'itinéraire de la grande parade populaire des champions d'Afrique a été dévoilé. Les Lions de la...

Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat

Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat
Dix-sept supporters sénégalais ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat central de...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026
SERVICES