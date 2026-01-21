CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc

La CAF a dévoilé mercredi le onze type de la CAN 2025, avec quatre joueurs sénégalais figurant dans cette équipe des stars. Le Sénégal et le Maroc dominent cette sélection avec quatre représentants chacun, suivis du Nigeria avec trois joueurs.





Sadio Mané, sacré meilleur joueur de la compétition, figure logiquement dans ce onze d'or aux côtés de ses compatriotes Pape Gueye, Idrissa Gueye et Moussa Niakhaté. Les quatre champions d'Afrique ont été récompensés pour leurs performances remarquables tout au long du tournoi.





Le Nigeria, demi-finaliste de la compétition, place trois joueurs dans ce onze type : Victor Osimhen en attaque, Ademola Lookman au milieu de terrain et Calvin Bassey en défense. Le Super Eagle Osimhen a terminé meilleur buteur de la CAN avec six réalisations.





Le Maroc, pays organisateur et finaliste malheureux, compte également quatre représentants. Yassine Bounou dans les buts, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui en défense, ainsi que Brahim Díaz en attaque composent le contingent marocain de ce onze prestigieux.





Cette composition en 4-3-3 reflète la domination collective du Sénégal et du Nigeria lors de la phase finale, ainsi que les performances individuelles exceptionnelles de plusieurs joueurs marocains malgré la défaite en finale.





La présence de quatre Sénégalais dans ce onze type confirme la qualité du collectif mis en place par le sélectionneur Pape Thiaw. Le champion d'Afrique a su combiner expérience, avec Sadio Mané et Idrissa Gueye, et jeunesse prometteuse incarnée par Pape Gueye.





Cette équipe type, sponsorisée par Midea, a été dévoilée sous le hashtag #TotalEnergiesAFCON2025, illustrant le rayonnement continental de cette 35ᵉ édition de la Coupe d'Afrique des Nations.





