Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

Vendredi 16 Janvier 2026

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre soudanais Mahmoud Ismail pour diriger la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc, prévue dimanche au stade du Prince Moulay Abdellah de Rabat.
 

L'officiel de 37 ans, arbitre FIFA depuis 2016, sera assisté de ses compatriotes Mohamed Abdallah Ibrahim et Gilbert Chirou, tandis qu'Abdel Aziz Bouh officiera comme quatrième arbitre pour cette rencontre décisive entre les champions d'Afrique en titre et le pays hôte.
 

Mahmoud Ismail possède une solide expérience des compétitions africaines interclubs, ayant notamment arbitré la rencontre entre Al-Ahly du Caire et le Raja Casablanca lors de l'édition 2022-2023 de la Ligue des Champions de la CAF. Il a également dirigé plusieurs matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, dont la rencontre Égypte-Guinée-Bissau, ainsi qu'un match du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022 opposant l'Algérie au Mozambique.
 

L'arbitre soudanais est réputé pour sa sévérité dans l'application du règlement. Selon les statistiques disponibles, Ismail a distribué plus de 120 cartons jaunes et rouges en 40 matchs internationaux, témoignant d'une gestion stricte de la discipline sur le terrain. Cette réputation de rapidité à sanctionner les fautes pourrait influencer le déroulement d'une finale qui s'annonce intense entre deux équipes au jeu physique.
 

Le choix de Mahmoud Ismail par la CAF intervient dans un contexte particulier, la finale se déroulant au Maroc avec les Lions de l'Atlas jouant à domicile face au Sénégal. L'instance continentale a opté pour un arbitre neutre d'Afrique de l'Est, évitant ainsi toute polémique liée à un éventuel favoritisme régional.
 

Cette désignation confirme la confiance de la CAF envers l'arbitre soudanais, qui aura la lourde responsabilité de gérer les tensions d'une finale opposant le tenant du titre sénégalais au pays organisateur marocain, dans une rencontre qui promet d'être électrique tant sur le plan sportif qu'émotionnel.
 

Le trio arbitral soudanais devra faire preuve de sang-froid et de maîtrise pour permettre aux deux équipes de s'exprimer dans les meilleures conditions lors de ce rendez-vous continental majeur, sous les yeux de millions de téléspectateurs à travers l'Afrique et le monde.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

