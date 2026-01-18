Connectez-vous
5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

Dimanche 18 Janvier 2026

La CAF a tranché : c'est le Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo qui sifflera la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, dimanche soir à Rabat. Qui est cet arbitre de 38 ans ? Voici cinq choses à savoir sur l'homme en noir de cette finale historique.


1. Il a ouvert et fermera la CAN 2025

Jean-Jacques Ndala Ngambo avait été désigné pour arbitrer le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores (2-0). Il bouclera la compétition en dirigeant également la finale. Une marque de confiance exceptionnelle de la CAF envers l'arbitre congolais.
 

2. Ce n'est pas lui qui était annoncé
 

Plusieurs sources avaient évoqué le nom du Soudanais Mahmoud Ismaila pour diriger cette finale. La CAF a finalement opté pour Ndala Ngambo, balayant les rumeurs.
 

3. Le Maroc ne perd jamais avec lui
 

Les statistiques parlent d'elles-mêmes : en sept matchs arbitrés par le Congolais, les Lions de l'Atlas affichent six victoires et un match nul. Un bilan parfait qui pourrait inquiéter les supporters sénégalais.
 

4. Il a arbitré une défaite du Sénégal face à l'Égypte
 

Les Lions de la Téranga connaissent aussi cet arbitre. Ndala Ngambo était au sifflet lors du barrage aller de la Coupe du monde 2022 contre l'Égypte, perdu 1-0 par le Sénégal. Il a également dirigé un nul 1-1 face au Bénin et une victoire 1-0 contre le Rwanda en qualifications CAN 2023.
 

5. Le VAR connaît bien le Sénégal
 

Le Gabonais Pierre Ghislain Atcho, désigné à la VAR, était l'arbitre central de la demi-finale Sénégal-Égypte remportée par les Lions aux tirs au but. Une connaissance récente du jeu sénégalais.
 

L'arbitre congolais sera assisté de ses compatriotes Guylain Ngila et Mwanya Mbilizi. Le Sud-Africain Abongile Tom officiera comme quatrième arbitre.
 

MS/NDARINFO

 

CAN 2025

SERVICES