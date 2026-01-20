Ibrahim Mbaye : "Je ne vais jamais regretter le choix de rejoindre le Sénégal"

Pour sa première participation à la CAN, la jeune pépite du PSG a été sacrée avec brio. Auteur d'un but dans cette 35ᵉ édition, Ibrahim Mbaye aura été plus qu'un simple joueur pour les Lions. Il s'est imposé comme le "super-sub" de Pape Thiaw durant ce tournoi, devenant l'un des meilleurs jeunes joueurs de la compétition.



