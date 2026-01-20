Ibrahim Mbaye : "Je ne vais jamais regretter le choix de rejoindre le Sénégal"

Ibrahim Mbaye a exprimé sa fierté d'avoir représenté le Sénégal lors de la parade des champions d'Afrique ce mardi. Le jeune ailier, qui a choisi les Lions de la Téranga au détriment de l'équipe de France, affirme n'avoir aucun regret sur sa décision.
Pour sa première participation à la CAN, la jeune pépite du PSG a été sacrée avec brio. Auteur d'un but dans cette 35ᵉ édition, Ibrahim Mbaye aura été plus qu'un simple joueur pour les Lions. Il s'est imposé comme le "super-sub" de Pape Thiaw durant ce tournoi, devenant l'un des meilleurs jeunes joueurs de la compétition.
Toujours virevoltant sur son côté droit, l'international sénégalais a été un cauchemar pour les adversaires du Sénégal dans ce tournoi dominé de bout en bout par les Lions. Ses entrées en jeu ont souvent changé la physionomie des rencontres.
En marge de la parade des champions d'Afrique 2025, le titi du PSG a montré son émotion d'avoir pu remporter son premier titre en sélection. « Gagner lors de notre première CAN c'est énorme. Voir tout un peuple derrière nous c'est un énorme plaisir pour nous », a-t-il confié à la télévision nationale.
Sur son choix de porter le maillot sénégalais, Ibrahim Mbaye n'a aucune hésitation. « Je ne vais jamais regretter le choix de rejoindre le Sénégal car c'est un choix du cœur », a-t-il affirmé avec conviction.
Le jeune joueur a tenu à rendre hommage aux supporters qui ont soutenu les Lions tout au long de la compétition. « Je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenu. C'est grâce à eux si on en est là », a-t-il conclu.
MS/NDARINFO