Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

Le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025 a publié samedi un communiqué officiel détaillant les dispositions organisationnelles pour la finale opposant le Maroc au Sénégal, prévue dimanche au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.
Les portes du stade ouvriront à 15h00 précises afin d'éviter tout attroupement et d'assurer une entrée ordonnée des supporters. Cette mesure vise à faciliter le contrôle des billets, fluidifier les flux et garantir une installation sereine des dizaines de milliers de fans attendus pour ce duel de prestige entre les deux premières nations africaines au classement FIFA.
Les spectateurs assisteront à une cérémonie de clôture prévue à 18h30, qui mettra en avant la culture marocaine, la jeunesse africaine et la fraternité sportive entre les nations. Musique, lumière, danse et effets visuels sublimeront l'apothéose de cette CAN 2025 avant le coup d'envoi fixé à 19h00 GMT.
Le stade Prince Moulay Abdellah sera le théâtre d'un choc entre les Lions de l'Atlas, en quête d'un deuxième sacre continental après 1976, et les Lions du Sénégal, vainqueurs en 2022 au Cameroun et triple finalistes lors des quatre dernières éditions de la compétition.
Le Comité d'organisation a lancé un appel au civisme et à la responsabilité des supporters, exhortant chacun à faire preuve d'esprit sportif et à respecter les consignes de sécurité. "Le public marocain est invité à arriver tôt, à encourager dans le respect de l'adversaire et à célébrer la CAN 2025 dans un esprit de fraternité africaine", précise le communiqué.
Les autorités locales et les services de sécurité sont mobilisés pour préserver la sécurité des spectateurs dans et autour de l'enceinte. L'objectif affiché est de faire de cette finale une fête du football africain, sans débordements ni incidents.
Au-delà de l'enjeu sportif, cette finale incarne le rayonnement de l'Afrique et la réussite du Maroc comme pays hôte. Depuis plusieurs semaines, le Royaume vit au rythme de la CAN, entre ferveur populaire et infrastructures modernes saluées par la Confédération africaine de football.
MS/NDARINFO