Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

Le Comité d'organisation a lancé un appel au civisme et à la responsabilité des supporters, exhortant chacun à faire preuve d'esprit sportif et à respecter les consignes de sécurité. "Le public marocain est invité à arriver tôt, à encourager dans le respect de l'adversaire et à célébrer la CAN 2025 dans un esprit de fraternité africaine", précise le communiqué.



