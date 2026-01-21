Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux supporters des Lions de la Téranga lors de la cérémonie officielle au Palais de la République. Le chef de l'État a salué le rôle déterminant joué par les supporters dans le sacre continental du Sénégal.





« Je n'oublie pas nos supporters. Ces femmes et ces hommes, ici et ailleurs, qui n'ont jamais cessé d'y croire », a déclaré le président Faye devant les champions d'Afrique rassemblés au Palais.





Le chef de l'État a mis en avant les différentes formes de soutien apportées par les supporters tout au long de la compétition. « Par leur ferveur, leurs prières, leur fidélité et leur passion, ils ont accompagné l'équipe à chaque étape et lui ont donné, dans les moments décisifs, cette force supplémentaire irrésistible », a-t-il affirmé.





Cette déclaration du président souligne la dimension collective de cette victoire qui a mobilisé l'ensemble de la nation sénégalaise. Les supporters, qu'ils soient présents dans les stades au Maroc ou restés au pays, ont constitué le douzième homme des Lions de la Téranga.





L'expression « force supplémentaire irrésistible » utilisée par le président Bassirou Diomaye Faye illustre l'impact déterminant du soutien populaire dans les moments cruciaux de la compétition, notamment lors de la finale controversée face au Maroc.





Cet hommage présidentiel intervient au moment où 18 supporters sénégalais sont en détention au Maroc dont certains victimes de diverses blessures.





