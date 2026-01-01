Vœux 2026 : Mansour Faye réaffirme son engagement au service de Saint-Louis

Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a présenté mercredi ses vœux de Nouvel An aux populations de la ville, en marge de la procession habituelle du Fanal.



"J'ai eu le plaisir d'assister, aux côtés de mes collaborateurs, au feu d'artifice marquant l'entrée dans la nouvelle année. Ce moment de communion, de joie et d'espérance, partagé avec nos concitoyens, a été un instant fort, symbole d'un renouveau que nous appelons tous de nos vœux", a déclaré l'édile de la ville tricentenaire.





Dans son message, Mansour Faye a souhaité "à chacune et à chacun une bonne et heureuse année, placée sous le signe de la paix, de la santé, de la solidarité et de la réussite".





"Que cette nouvelle année nous apporte davantage de bonheur, de cohésion et de progrès pour nos familles et pour notre chère ville", a-t-il ajouté, formulant ses "meilleurs vœux de succès et d'épanouissement à tous".





Le maire de Saint-Louis a réaffirmé son engagement à "continuer à œuvrer, avec responsabilité et détermination, au service de la communauté" saint-louisienne.





Ndarinfo/MS





