Le Sénégal mobilise 105 milliards FCFA pour l'accès à l'eau en 2026

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a placé l'accès à l'eau au sommet des priorités stratégiques de 2026, avec la mobilisation de 105 milliards de francs CFA destinés à garantir l'approvisionnement en eau potable dans les zones urbaines et rurales.





Dans son adresse à la nation mercredi, le chef de l'État a annoncé le lancement officiel du Grand Transfert d'Eau, soutenu par un premier financement public de 50 milliards de FCFA. Ce projet d'envergure vise à mobiliser un volume de 1,8 million de m³ par jour pour sécuriser sur le long terme l'approvisionnement des grands centres urbains, notamment Dakar, Mbour, Thiès et Touba.





Ce dispositif devrait permettre de stabiliser la desserte en eau potable et d'accompagner l'expansion démographique des métropoles, tout en irriguant près de 15 000 hectares en appui aux objectifs de souveraineté alimentaire et de renforcement du secteur de l'élevage.





Le monde rural bénéficiera également d'investissements massifs. Le président Bassirou Diomaye Faye a confirmé la relance de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable, dotée d'un budget de 55 milliards de FCFA.





Ce programme prévoit la construction de 101 nouveaux forages et l'érection de 96 châteaux d'eau sur l'ensemble du territoire national. Ces infrastructures permettront de combler le fossé de l'accès à l'eau dans les campagnes et de soutenir l'économie rurale.





L'ambition du gouvernement est de mettre fin durablement aux pénuries d'eau dans les centres urbains et de garantir un accès équitable au liquide précieux pour tous les Sénégalais. Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie de souveraineté hydraulique et alimentaire portée par le régime en place.





Ndarinfo/MS





