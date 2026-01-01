Connectez-vous
CAN 2025 : Un match piège pour les Lions contre le Soudan à Tanger ?

Jeudi 1 Janvier 2026

Le Sénégal connaît désormais son adversaire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Les Lions affronteront le Soudan samedi 3 janvier au stade Ibn Batuta de Tanger, après la défaite des Crocodiles du Nil face au Burkina Faso (2-0) mardi à Casablanca.
 

Les Étalons ont confirmé leur qualification grâce aux buts de Lassina Traoré et Kan Guy Arsene. Le Soudan, qui avait besoin d'une victoire pour éviter le Sénégal, termine deuxième du groupe et retrouve les Lions dans un choc très attendu.
 

Ce sera des retrouvailles entre les deux nations qui se sont affrontées à deux reprises durant l'année 2025 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À Benghazi, le Soudan avait tenu en échec le Sénégal (0-0). Au retour à Diamniadio, les hommes de Pape Thiaw avaient pris le dessus grâce à Pape Matar Sarr et Kalidou Koulibaly (2-0).


Les deux sélections s'étaient également affrontées lors du dernier Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). En phase de poules, elles s'étaient quittées sur un score de parité (0-0). Lors du match pour la troisième place, les Lions locaux avaient pris le dessus aux tirs au but (1-1, TAB 4-2).
 

En cas de qualification, le Sénégal affrontera la Tunisie ou le Mali en quart de finale. Une éventuelle demi-finale pourrait opposer les Lions à la Côte d'Ivoire, au Cameroun ou à l'Égypte.


Le rendez-vous est fixé samedi 3 janvier à Tanger pour ce huitième de finale qui s'annonce disputé entre deux équipes qui se connaissent bien.
 

Ndarinfo/MS
 

CAN 2025

Le Sénégal connaît désormais son adversaire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations...

