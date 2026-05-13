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Pain : les boulangers alertent sur une hausse "inévitable" du prix de la baguette.

Mercredi 13 Mai 2026 - 20:54

Pain : les boulangers alertent sur une hausse "inévitable" du prix de la baguette.

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) a lancé un cri d'alarme ce mercredi 13 mai 2026, qualifiant la situation actuelle du secteur de « critique ». Face à l’explosion généralisée des coûts de production — incluant la farine, la levure, l’électricité et la logistique — les professionnels soulignent que le maintien du prix de la baguette à 150 FCFA rend l'activité économiquement insupportable. Selon les estimations de la fédération, plus de 2 500 entreprises sont aujourd'hui en péril, menaçant directement la survie de près de 42 000 emplois.

 

Face à cette impasse, le président de la FNBS, Amadou Gaye, réclame avec insistance la convocation d'un conseil interministériel dédié à la boulangerie. « Nous ne comprenons pas que tous les secteurs en difficulté aient droit à un conseil interministériel, sauf la boulangerie », a-t-il fustigé devant la presse. Pour les acteurs de la filière, cette instance est le seul moyen de trouver des solutions structurelles pour préserver l'outil de production et assurer la stabilité sociale des milliers de familles qui dépendent de ce métier.



L'absence de mesures concrètes pourrait conduire à des perturbations majeures dans l'approvisionnement national. La FNBS a d'ores et déjà annoncé la préparation de plans d'action incluant une tournée de sensibilisation dans toutes les régions du pays. Sans un geste fort des autorités pour ajuster les prix ou subventionner les intrants, les boulangers préviennent qu'une hausse du prix du pain deviendra inévitable pour éviter la faillite collective d'un secteur vital pour la consommation des Sénégalais.

 

MS/NDARINFO
 



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