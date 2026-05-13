Aquaculture : L'ANA lance un plan stratégique de 36,5 milliards pour révolutionner la filière d'ici 2030

L’Agence nationale de l’aquaculture (ANA) a officiellement lancé, ce mardi 12 mai 2026 à Dakar, son Plan stratégique de développement (PSD) 2026-2030. Doté d'un budget ambitieux de 36,5 milliards de francs CFA, ce programme vise un bond spectaculaire de la production nationale, passant de 3 049 tonnes aujourd'hui à 20 000 tonnes à l’horizon 2030.





Présenté par le directeur général de l’ANA, Samba Ka, ce plan répond à un constat alarmant : la consommation annuelle de poisson par habitant au Sénégal s'est effondrée, chutant de 29 kilos en 2008 à moins de 16 kilos aujourd'hui. Face à la surexploitation des ressources halieutiques en mer, l'aquaculture s'impose désormais comme une alternative crédible et urgente pour nourrir la population et stabiliser les prix sur le marché local.





L'impact social de cette feuille de route est majeur, avec une projection de 26 000 nouveaux emplois créés et la formation de 10 000 acteurs de la filière. Pour pérenniser cette croissance, l'ANA mise sur des partenariats public-privé et le développement d'une industrie nationale d'aliments aquacoles. L'objectif est clair : réduire drastiquement la dépendance aux importations de nourriture pour poissons, qui pèse lourdement sur la rentabilité des exploitations locales.





Au-delà des chiffres, le secrétaire général du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, Mamadou Abibou Diagne, a insisté sur la modernisation technique et l'application rigoureuse du Code de l'aquaculture. En diversifiant les sources de protéines animales, le Sénégal espère relâcher la pression sur ses écosystèmes marins tout en bâtissant une industrie résiliente, capable de garantir une sécurité alimentaire durable pour les générations futures.





MS/NDARINFO



