Ross Béthio : Fin de cavale pour un chauffeur se faisant passer pour un commissaire de police

La Brigade de Proximité de Ross Béthio a mis fin aux agissements d'un individu qui se faisait passer pour un commissaire de police afin de monnayer ses prétendus services sur l'axe Rosso-Dakar. Dans le cadre des opérations de sécurisation des axes routiers, les gendarmes de Ross Béthio ont interpellé, ce mardi 12 mai 2026, un homme d'une cinquantaine d'années, chauffeur de profession et domicilié à Richard Toll.





L'individu a été intercepté sur la Route Nationale 2 (RN2), à hauteur de Ross Béthio, alors qu'il convoyait deux camions chargés de marchandises en provenance d'Algérie. Placés sous le commandement de l'adjudant-chef Babou Loum, les éléments de la brigade ont rapidement vu leurs soupçons s'éveiller face au comportement du mis en cause.





À l'issue du contrôle, les enquêteurs ont découvert que le suspect se présentait frauduleusement comme commissaire de police. Il usait de cette fausse qualité pour escorter illégalement des véhicules de transport de marchandises sur le corridor Rosso-Dakar, contre rémunération. En sa possession, les gendarmes ont saisi une fausse carte professionnelle, pièce centrale de sa supercherie.





Le suspect a été placé en garde à vue. Une enquête est actuellement en cours pour établir l'étendue de ses activités et déterminer si d'autres convois ont bénéficié de cette escorte illégale au détriment des règles de sécurité publique.





MS/NDARINFO



