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Modernisation : Le FDTT réceptionne en Chine les 100 premiers taxis électriques destinés au Sénégal

Mercredi 13 Mai 2026 - 16:11

Modernisation : Le FDTT réceptionne en Chine les 100 premiers taxis électriques destinés au Sénégal

Le Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) a procédé, lors d'une mission officielle en Chine, à la réception des 100 premières unités de taxis électriques destinées au marché sénégalais. Cette opération, conduite par l'Administrateur du fonds, Bara Sow, marque une étape décisive dans le cadre du programme global visant le déploiement de 1 000 véhicules électriques à travers le pays.
 

Ce programme structurant est porté en partenariat avec la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI). Il repose sur un mécanisme de financement adapté et un système de garantie mis en place par le FDTT pour accompagner les opérateurs de transport dans le renouvellement progressif de leurs outils de travail. L'objectif est non seulement d'améliorer la qualité du service et le confort des usagers, mais aussi de réduire significativement l’empreinte environnementale du secteur.
 

À l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, cette initiative réaffirme la volonté de l'État de mettre en place une mobilité urbaine moderne, durable et inclusive. Ces nouveaux véhicules permettront de soutenir la professionnalisation des acteurs du transport tout en offrant une solution sécurisée et performante, à la hauteur des ambitions internationales du Sénégal.
 

Pour le FDTT, le passage à l'électrique constitue un levier stratégique pour transformer durablement les habitudes de déplacement. En facilitant l'accès à ces technologies propres, le fonds assure une transition énergétique concrète dans le transport public, garantissant un environnement urbain plus sain et une mobilité plus fluide pour les prochaines années.
 

MS/NDARINFO
 



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