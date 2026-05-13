Dialogue national : Le Président Diomaye Faye privilégie des consultations directes du 21 au 31 mai

Le Chef de l'État a choisi d'adapter le format de la Journée du dialogue national, initialement prévue le 28 mai. En raison de la coïncidence de cette date avec la période de la Tabaski, marquée par des obligations spirituelles et familiales majeures, la Présidence de la République a annoncé, par voie de communiqué ce mercredi 13 mai 2026, la mise en place d'une démarche de consultation directe et plus resserrée.





À titre exceptionnel, le Président de la République recevra en audience, du 21 au 31 mai 2026, plusieurs hautes personnalités ainsi que des représentants des forces vives du pays. Ces rencontres auront pour objectif central un échange approfondi sur la consolidation de la cohésion nationale et l’analyse de la situation globale du pays. Cette méthode est privilégiée pour garantir le respect de la célébration religieuse tout en maintenant l'impératif de concertation nationale.





À travers cette initiative, le Chef de l'État réaffirme son attachement permanent au dialogue en temps de paix. Il renouvelle son engagement à bâtir, avec détermination et esprit d'inclusion, un Sénégal solidaire, souverain, juste et prospère. Ces audiences marquent une étape clé dans la volonté du Palais de maintenir un contact direct et constructif avec les acteurs socio-politiques du pays pour relever les défis de l'agenda national.





MS/NDARINFO



