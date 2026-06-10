RN2 : Un mort et 17 blessés dans un grave accident de la route à Ndiayène Pendao

Un mort et 17 blessés ont été enregistrés ce mercredi matin aux environs de 06 heures dans un accident de la circulation survenu sur la route nationale numéro 2 (RN2), à hauteur du village de Diofndé Dially, dans la commune de Ndiayène Pendao.





Le drame a impliqué trois véhicules : un camion-remorque, un bus de transport en commun et un minibus de type « Cheikhou Cherifou », précise la RFM. Aussitôt alertés, les éléments des sapeurs-pompiers ont été mobilisés en urgence sur les lieux pour porter assistance aux victimes et évacuer les blessés vers les structures sanitaires.





Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité pour déterminer les circonstances exactes de cette collision tripartite.





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