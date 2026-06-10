Dakar : Démantèlement d'un réseau de proxénétisme et de prostitution à la Médina

Quinze personnes suspectées de proxénétisme et de prostitution en bande organisée via internet ont été interpellées par le Commissariat d’arrondissement de la Médina au cours d’une opération de sécurisation ciblée.





L'intervention policière s'est déroulée le 7 juin dernier dans les secteurs de la Rue 41x20 et de Fass, à la suite de nombreuses plaintes de riverains dénonçant depuis plusieurs semaines des troubles récurrents à l’ordre public. Les investigations menées par la Brigade de recherches ont confirmé que plusieurs ressortissants sénégalais et originaires de la sous-région occupaient les lieux pour s’adonner à des activités de prostitution clandestine, générant des nuisances sonores ainsi que des allées et venues incessantes de clients, de jour comme de nuit.





Au total, douze femmes et trois hommes de nationalité sierra-léonaise (constituant un groupe global de huit Sénégalais et sept Sierra-Léonais) ont été arrêtés. Lors de la descente, certains occupants ont opposé une résistance verbale en proférant des insultes et des propos outrageants à l'encontre des agents. Les perquisitions effectuées sur place ont permis la saisie de seize téléphones portables ayant servi à la mise en relation avec la clientèle ainsi que de plusieurs préservatifs.





Durant leurs auditions, les suspects ont reconnu pratiquer la prostitution par le biais de plateformes numériques, tandis que les trois hommes ont déclaré assurer la sécurité des lieux pour le compte du réseau. Les mis en cause ont tous été placés en garde à vue pour « proxénétisme, prostitution en bande organisée, outrage à agents et trouble à l’ordre public ».





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