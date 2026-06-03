Pêche : L'ancienne ministre Dr Fatou Diouf publie la liste des navires accrédités

Le Dr Fatou Diouf, ministre sortante des Pêches et de l’Économie Maritime, a rendu publique mercredi la liste officielle des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise au titre de l’année 2026.



Cette décision s'inscrit dans la volonté de pérenniser une gestion transparente et rigoureuse du secteur halieutique national. Le document exhaustif, actualisé à la date du 3 juin 2026, recense l'ensemble des licences accordées et est réparti sur cinq documents officiels (en bas d'article).





La publication répertorie précisément le nom des navires, leur numéro d'immatriculation, le tonnage de jauge brute (TJB), l'armement, le pavillon, ainsi que la catégorie de licence octroyée, allant de la pêche démersale côtière à la pêche démersale profonde et à la pêche pélagique hauturière.





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