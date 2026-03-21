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Programme Naatangue 2030 : La Banque mondiale débloque 135 millions de dollars pour le Sénégal

Samedi 21 Mars 2026 - 06:51

Programme Naatangue 2030 : La Banque mondiale débloque 135 millions de dollars pour le Sénégal

La Banque mondiale a annoncé, ce jeudi 19 mars 2026, l'approbation d'un financement de 77 milliards de FCFA (135 millions de dollars) en faveur du Sénégal pour soutenir le programme « Naatangue 2030 ».

Cet appui financier, composé d'un crédit de 100 millions de dollars de l'Association internationale de développement (Ida) et de 35 millions de dollars de subventions non remboursables (GFF et HSTRF), vise à transformer le système de santé national. Le programme se concentre sur l'amélioration des soins obstétricaux et néonatals, le renforcement du plateau médical et l'extension de l'assurance santé aux populations vulnérables.
 

Selon Djibrilla Issa, directeur de Division à la Banque mondiale, ce financement axé sur les résultats doit permettre au Sénégal de bâtir un système plus équitable et résilient. « Naatangue 2030 » prévoit notamment un meilleur déploiement des agents de santé dans les zones mal desservies, une disponibilité accrue des médicaments essentiels et la mise en place de mécanismes d'alerte précoce face aux chocs sanitaires et environnementaux.
 

MS/NDARINFO
 


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