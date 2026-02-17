Pomme de terre et tomate : Les producteurs de Notto craignent une campagne agricole catastrophique

Les horticulteurs de Beureup Dia, Beureup Ba et Beureup Sow, dans la commune de Notto Gouye Diama, sollicitent une intervention rapide des services techniques face à l’apparition d’une maladie dévastatrice affectant leurs cultures de pomme de terre et de tomate.



Selon les producteurs de cette zone du département de Tivaouane, les symptômes s'apparentent au mildiou, provoquant un dessèchement fulgurant du feuillage et menaçant de détruire des parcelles entières en quelques jours seulement.





Face à l'ampleur des dégâts, l'horticulteur Modou Fall Ndiaye exprime son amertume, soulignant que de nombreux exploitants redoutent déjà des pertes financières massives et préparent leurs dossiers d'assurance.



Cette résurgence d'un fléau déjà observé il y a cinq ans fragilise un secteur horticole déjà éprouvé par la hausse du coût des intrants. Les acteurs de la zone des Niayes appellent désormais les autorités à réaliser un diagnostic phytosanitaire d'urgence et à fournir des produits adaptés pour sauver la campagne agricole en cours.





