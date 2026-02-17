Cœur : Six Sénégalais sauvés sans chirurgie ouverte grâce à une prouesse médicale à Dalal Jamm

Des chirurgiens sénégalais et tunisiens ont réalisé avec succès six interventions délicates de dilatation de la valve mitrale par cathéter (commissurotomie percutanée), les 13 et 14 février 2026, à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.



Cette mission médicale conjointe, s'inscrivant dans le renforcement de la coopération sanitaire bilatérale, a permis de traiter des patients souffrant de rétrécissement mitral grâce à une technique mini-invasive moderne évitant la chirurgie à cœur ouvert. Pratiquées sous anesthésie locale, ces opérations garantissent une récupération rapide et une amélioration clinique significative.





L'équipe sénégalaise, conduite par le professeur Abdoul Kane, a travaillé en étroite collaboration avec les délégations des hôpitaux tunisiens de La Rabta et Farhat Hached, supervisées par les professeurs Sami Mourali, Abdallah Mahdhaoui et Rachid Mechmech.



Au-delà des soins, l'hôpital Dalal Jamm a assuré la prise en charge complète des patients tout en bénéficiant d'un volet formation. L'objectif est de garantir l'autonomie des équipes locales dans la réalisation de ces actes spécialisés à l'avenir, marquant ainsi une avancée majeure pour la cardiologie moderne au Sénégal.





