Assemblée nationale : Abdou Mbow dénonce la « dérive autoritaire » du régime

Mardi 17 Février 2026

Abdou Mbow, membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a dénoncé une « dérive autoritaire » du régime actuel lors de son face-à-face avec la ministre de la Justice. Le parlementaire a critiqué l’emprisonnement d’opposants, le traitement inégal des dossiers judiciaires et le maintien en détention de personnes malades ou innocentes malgré des alternatives légales. Il a également exigé que les responsabilités soient établies concernant le décès récent d'un étudiant à l’université, affirmant que celui-ci a été tué par le régime.
 

L'affaire du député Farba a particulièrement cristallisé les critiques d'Abdou Mbow, qui a ironisé sur le fait que son collègue est désormais poursuivi pour une affaire de téléphones après avoir été accusé de détournement de 125 milliards.

Le responsable aperiste a dénoncé une justice à deux vitesses, soulignant que Farba reste emprisonné alors que Tahirou Sarr a été autorisé à rentrer chez lui pour les mêmes faits. Concluant son intervention, il a fustigé l'échec de la « rupture » promise par le gouvernement, appelant à un véritable changement systémique.
 

MS/NDARINFO

 


