"Liste des 650 homosexuels" : Des éléments de la BIP détachés pour la garde rapprochée du leader de Jamra

Des éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip) ont été détachés pour assurer la sécurité du vice-président de l’Ong islamique Jamra, Mame Makhtar Guèye, a annoncé l’organisation sur sa page Facebook officielle.



Le président exécutif de Jamra, Imam Massamba Diop, a tenu à remercier le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, pour cette mise à disposition d'une garde rapprochée d'élite. Cette mesure de protection exceptionnelle intervient alors que l'organisation s'apprête à publier une liste de 650 personnes identifiées comme homosexuelles.





Initialement prévue ces jours-ci, la publication de ce document a été différée à la demande de l'avocat de l'Ong, Me Seydou Diagne, actuellement en déplacement à Paris.



Ce dernier a conseillé d'attendre son retour pour procéder à la divulgation de ladite liste. Mame Makhtar Guèye et ses collaborateurs ont rappelé que cette démarche s'inscrit dans une tradition de l'organisation, citant l'exemple de 1985 où Jamra avait rendu publique, avec le concours de Me Babacar Niang, une liste de 25 personnalités présentées comme francs-maçons.



MS







