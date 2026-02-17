"Détenu politique" : L'alerte rouge d'Alioune Tine sur le dossier Farba Ngom

Alioune Tine, défenseur des Droits de l’homme, estime que le député Farba Ngom est désormais confronté à un procès politique. Selon le fondateur de l’Afrikajom Center, des vices de procédure validés par une Haute cour dominée par des adversaires politiques risquent de transformer le parlementaire en « détenu politique ».



Face à cette situation, il a directement interpellé le président Bassirou Diomaye Faye, en sa qualité de gardien de la Constitution, pour qu’il intervienne afin de garantir une justice équitable.





L'expert en droits humains a également insisté sur le rôle crucial que doit jouer Alioune Ndao au sein de ladite cour. « Car disons-le nettement, Alioune Ndao, ancien procureur, est un des membres de la Haute cour parmi les plus compétents, sinon le plus compétent en la matière. Sa voix doit absolument compter », a-t-il martelé.



MS



