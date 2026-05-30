Tensions Diomaye-Sonko : Le refus d'Abdoulaye Wade d’interférer

À l'occasion de son centième anniversaire célébré ce vendredi 29 mai 2026, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, a accordé un entretien exclusif à paraître dans le magazine Jeune Afrique.



Interrogé par le directeur de la rédaction François Soudan, le patriarche libéral a balayé de grandes thématiques internationales, livrant ses analyses sur la situation géopolitique en Palestine, la posture de Donald Trump face à la guerre en Iran, ainsi que ses souvenirs de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.



Cependant, au cœur d'une actualité nationale marquée par des tensions de plus en plus apparentes entre le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye et le nouveau président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, le secrétaire général national du PDS a délibérément choisi de se murer dans un silence total, se refusant à tout commentaire sur la situation politique intérieure du Sénégal.





Selon les explications de François Soudan, ce mutisme sur les deux hommes forts de Dakar constitue un angle mort volontaire dicté par un agenda républicain hautement stratégique. Maître Abdoulaye Wade refuse catégoriquement d'interférer dans le climat politique national à la veille des grandes cérémonies d'hommages nationaux qui lui seront rendues à Dakar les 4 et 5 juin prochains.



Cet événement d'envergure, destiné à célébrer l’impact indélébile de ses 100 années d'existence sur la trajectoire du Sénégal, se tiendra en présence effective du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



En évitant de prendre position, le centenaire préserve l'unité et la solennité de ce jubilé qui verradéfiler colloques scientifiques, concerts et hommages institutionnels dans la capitale sénégalaise.





MS/NDARINFO



