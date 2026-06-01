Sénégal : La liste du gouvernement publiée avant 20 heures

La télévision nationale (RTS) vient de confirmer officiellement la publication imminente du nouveau gouvernement à travers une notification flash : « Dans quelques instants, la composition du gouvernement sera connue ». Cette alerte vient corroborer avec exactitude l'annonce stratégique faite ce matin par Aminata "Mimi" Touré sur les ondes de la RFM.



Selon les dernières indiscrétions, la liste tant attendue de l'attelage ministériel dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo sera rendue publique avant 20 heures ce lundi 1er juin 2026.





Cette sortie met un terme aux intenses spéculations qui entouraient le calendrier de l'Exécutif depuis la nomination du chef du gouvernement.



Après plusieurs jours de réglages complexes et une mission présidentielle en Gambie, l'équipe ministérielle a été définitivement validée par le chef de l'État. La diffusion immédiate du décret par les canaux de la RTS va ainsi permettre aux Sénégalais de découvrir les visages retenus pour conduire les politiques publiques et gérer les urgences prioritaires du pays.





SN/NDARINFO



