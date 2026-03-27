Recrutement : l'Ambassade des États-Unis à Conakry recherche un Mécanicien d'entretien spécialisé en plomberie

La mission diplomatique des États-Unis en Guinée a publié un avis de vacance pour le recrutement d'un Mécanicien d’entretien spécialisé en plomberie pour son nouveau complexe (NEC). Le titulaire du poste sera rattaché à l'ingénieur superviseur du bâtiment et mécanique de l'ambassade.





Le professionnel recruté aura la charge d'assurer la maintenance préventive et curative des installations mécaniques et de plomberie critiques et non critiques du complexe (bâtiments administratifs, résidentiels et récréatifs). Ses missions incluent la gestion des réseaux d'eau potable, des systèmes d'extinction d'incendie, des stations d'épuration et des équipements de pompage. Il devra intervenir sur différents types de tuyauteries (cuivre, PVC, acier) et assurer des astreintes d'urgence 24h/24 et 7j/7 pour garantir la continuité des services et la sécurité des infrastructures.





Le profil recherché exige l’obtention d’un diplôme d’études secondaires doublé d'une formation professionnelle ou d'un apprentissage certifié en plomberie. Le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la maintenance d'installations commerciales ou industrielles et posséder un permis de conduire (catégories BCD) valable depuis au moins 5 ans. Une maîtrise de l'anglais (lecture de manuels techniques, rédaction de rapports simples) et du français est requise. Les postulants retenus seront soumis à une enquête de sécurité et à des examens médicaux avant leur embauche officielle.





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