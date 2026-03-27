Recrutement : l'ONG Plan International recherche un Pôle Manager pour ses opérations au Sénégal

L’organisation humanitaire et de développement Plan International Sénégal a officiellement ouvert les candidatures pour le poste de Pôle Manager afin de superviser ses programmes et initiatives d'influence. Ce poste stratégique vise à coordonner les Unités de Programmes et de Parrainage (PIIA) de l'ONG sur l'ensemble du territoire national sénégalais.





Placé sous la supervision directe du Senior Program Delivery Manager, le Pôle Manager sera chargé de superviser le processus annuel de planification et de mise en œuvre des programmes, la logistique, la gestion budgétaire et le suivi des risques opérationnels. Il assurera l'alignement des projets locaux sur les standards mondiaux de la fédération, tout en pilotant les équipes de coordination sur le terrain. L'ONG précise que le candidat retenu devra développer des propositions de projets innovants et renforcer les alliances avec les collectivités territoriales, l'État, les agences du système des Nations Unies et le secteur privé local.





Le profil recherché exige un diplôme de niveau Bac+4 en sciences économiques, gestion ou sciences sociales, assorti d'au moins dix ans d'expérience pratique dans la conception et l'évaluation de programmes de développement, dont sept ans révolus dans la gestion d'équipes. Les candidats intéressés ont jusqu'au 1er avril 2026 pour soumettre leur dossier de candidature via les plateformes de recrutement officielles de l'organisation.



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