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Réforme Électorale : Le nouveau Code électoral en examen à l’Hémicycle ce mardi

Lundi 27 Avril 2026 - 17:43

Réforme Électorale : Le nouveau Code électoral en examen à l’Hémicycle ce mardi

 L’Assemblée nationale du Sénégal s’apprête à vivre une journée parlementaire intense. Les députés sont convoqués en séance plénière ce mardi 28 avril 2026 à partir de 10 h 00. Selon un communiqué officiel de l’institution, cette session s'inscrit dans le cadre des grandes réformes législatives en cours et mobilisera l'ensemble des groupes parlementaires pour statuer sur des textes fondamentaux touchant à la fois au système électoral et à la gouvernance publique.
 

Réforme du Code électoral et évaluation des politiques

 

Le premier point majeur à l’ordre du jour concerne l’examen de la proposition de loi n°11/2026. Ce texte vise à modifier la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, déjà remaniée par le passé. Cette modification s’inscrit dans la volonté de mettre en conformité le cadre législatif avec les récents consensus issus du dialogue national.


Dans la foulée, une seconde séance plénière sera consacrée à la ratification de la liste des membres du Comité d’Évaluation des Politiques publiques, un organe clé pour renforcer la transparence et l'efficacité de l'action gouvernementale.
 

MS/NDARINFO
 


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