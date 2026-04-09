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Régulation des médias : Me Aïssata Tall Sall magnifie la décision du Conseil constitutionnel

Jeudi 9 Avril 2026 - 12:03

Régulation des médias : Me Aïssata Tall Sall magnifie la décision du Conseil constitutionnel

Me Aïssata Tall Sall a exprimé sa satisfaction suite à la décision du Conseil constitutionnel de censurer plusieurs dispositions de la loi portant création du Conseil National de Régulation des Médias (CNRM). Pour la présidente du mouvement "Osez l’Avenir", cette sentence constitue une « victoire éclatante pour la démocratie sénégalaise » et le respect de la hiérarchie des normes.
 

Saisi par les députés du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal et des non-inscrits, le juge constitutionnel a invalidé certains articles du texte n°07-2026, jugés contraires aux libertés fondamentales.

L'avocate a tenu à féliciter les parlementaires pour leur vigilance et a salué l'engagement de son confrère, le journaliste Cheikh Ahmadou Ndiaye, dans ce combat juridique. Selon elle, cette « censure chirurgicale » rééquilibre les pouvoirs et protège la liberté de la presse contre d'éventuels excès de régulation.
 

MS/NDARINFO
 


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