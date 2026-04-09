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Diama : 6 000 femmes se mobilisent pour l'économie sociale et solidaire

Jeudi 9 Avril 2026 - 08:06

Diama : 6 000 femmes se mobilisent pour l'économie sociale et solidaire

La Coopérative des Femmes Actrices de développement pour Booster la commune de Diama (FAB-DIAMA) a été officiellement lancée mercredi au village Ndiaye Mberesse, dans la zone de Takk Gagn. Cette coopérative, qui mobilise plus de 6 000 femmes, a été constituée avec un capital de départ "intégralement mobilisé par les femmes elles-mêmes".

La présidente de la coopérative, Françoise Nango, par ailleurs première adjointe au maire de Gandon, a saisi l'occasion pour montrer le dynamisme de son organisation qui s'active dans diverses activités génératrices de revenus. La coopérative intervient dans plusieurs filières à fort potentiel, notamment la saponification, la transformation agroalimentaire, la production de javel, l'artisanat local et l'agriculture familiale.
 

Abdourahmane Guèye, spécialiste de l'économie circulaire et promoteur de cette initiative, a considéré cette organisation comme "un modèle à dupliquer dans les autres localités du pays". Le responsable de la Division SUivi-Évaluation de l'Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis a rappelé que que cette initiative a bénéficié de l'appui du Projet de la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du Fleuve Sénégal (RBTDS). Celle-ci a accompagné les premières étapes de structuration à travers un soutien logistique et technique.

​Cette initiative s'inscrit dans le Programme conjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, qui vise la création et le renforcement de coopératives productives et solidaires sur l'ensemble du territoire national, a laissé entendre M. Guèye.

La journée de lancement a été marquée par une conférence sur le thème "Femmes unies pour une économie sociale et solidaire : moteur de souveraineté alimentaire, de création d'emplois durables et de stabilité des prix au service du développement local". Des attestations de reconnaissance et distinctions "Sargal" ont été remises aux femmes battantes de la commune de Diama, et du matériel a été distribué aux groupements de femmes par zone.
 



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