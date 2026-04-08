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Litige CAN : Patrice Motsepe s'engage à respecter la future décision du TAS

Mercredi 8 Avril 2026 - 20:34

Litige CAN : Patrice Motsepe s'engage à respecter la future décision du TAS

Au terme de sa visite officielle au Sénégal, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a été reçu en audience ce mercredi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

S'exprimant à la sortie du Palais, le dirigeant sud-africain a qualifié ses échanges d'« excellents », après avoir également rencontré la Ministre des Sports et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).
 

Patrice Motsepe a profité de cette tribune pour adresser un message d'engagement et de solidarité au peuple sénégalais. Revenant sur les « événements malheureux » de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il a affirmé attendre sereinement la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), s'engageant à la respecter.

Le président de la CAF a insisté sur la nécessité de renforcer les règles de l'instance continentale et de la FIFA pour garantir une intégrité et une impartialité sans faille.

Désormais tourné vers l'avenir, il a souligné l'importance des préparatifs pour la prochaine Coupe du monde, où l'Afrique sera représentée par dix nations. Patrice Motsepe s'envole demain pour le Maroc pour une mission similaire auprès du Roi Mohammed VI.


CSS/NDARINFO
 


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