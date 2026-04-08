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Conseil des ministres : Sonko annonce la réforme de l'ENA et du secteur informel

Mercredi 8 Avril 2026 - 20:51

Conseil des ministres : Sonko annonce la réforme de l'ENA et du secteur informel

 Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté mercredi au Conseil des ministres plusieurs réformes majeures, dont celle de l'École nationale d'Administration (ENA) et une nouvelle doctrine du secteur informel, selon le compte-rendu du Conseil.
 

Concernant l'ENA, le Premier ministre a proposé "une réforme selon une approche globale, anticipative, inclusive et intégrée, favorisant une synergie d'actions pour des objectifs de modernité et de performance".
 

Un Comité de pilotage, placé sous la supervision du ministre Secrétaire général du Gouvernement, sera mis en place pour conduire cette réforme.

Les réformes prévues incluent l'élaboration d'un nouveau décret régissant l'ENA, la modernisation des outils de gestion, l'augmentation des ressources financières, la mise en place d'un Institut de Formation à Distance et l'adaptation au système LMD avec l'ouverture d'un parcours doctoral.

 

Sur le secteur informel, "rappelant que l'économie informelle est une fragilité structurelle de notre modèle de développement", le Premier ministre a estimé que "la formalisation du secteur dit informel est à la fois une condition de notre compétitivité et un défi".
 

Ousmane Sonko a ordonné "une évaluation indépendante rigoureuse" de la Stratégie nationale de formalisation (SNIFEI 2022-2026), qui "n'a pas produit l'ensemble des résultats escomptés".
 

Le Premier ministre a procédé à une typologie de l'informel en quatre catégories : l'informel de survie, l'informel de transition, l'informel d'optimisation et l'informel illicite.
 

Il a demandé au ministre Secrétaire général du Gouvernement de lui soumettre, dans un délai de quinze jours, "une proposition d'organisation d'un Conseil interministériel dédié à la formalisation", précise le communiqué.
 

Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé que le projet de restructuration globale du Réseau de Transport en Commun de Dakar (RTC), d'un montant de 267 milliards de FCFA, "est une initiative structurante pour la mobilité urbaine de la capitale", selon le document.
 

Ce projet, piloté par le CETUD, permettra de "réorganiser le réseau de bus, d'améliorer la desserte des zones périphériques et de déployer des bus à faible émission", indique le compte-rendu.
 

Enfin, Ousmane Sonko a demandé à plusieurs ministres de lui présenter "un avis sur la faisabilité du Stade de Ouakam sur le site de l'Ancienne Piste", selon le communiqué.
 

MS/NDARINFO
 


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